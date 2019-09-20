Напольный газовый котел PROTHERM Медведь 30 KLZ

Тип котла газовый Вид топлива газ Способ установки напольный Камера сгорания открытая Материал теплообменника чугун Количество контуров 2 контура (отопление и Гвс) Диаметр подключения контура отопления 1 дюйм Производительность Гвс 18 л/мин Максимальная температура в контуре Гвс 70 ° Диаметр подключения контура Гвс 3/4 дюйма Циркуляционный насос есть Расширительный бак есть Объем расширительного бака 10 л Энергонезависимый нет Кпд 90 % Мощность 26 Вт Диаметр дымохода 130 мм Диаметр подключения газа 3/4 дюйма дюйм/а Номинальное давление газа 20 мбар Минимальное давление газа 13 мбар Высота 1385 мм Ширина 505 мм Глубина 730 мм мес Дополнительная информация бойлер 90 литров Ean 8586007238452 Оснащение встроенный бойлер Вес 155 кг
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