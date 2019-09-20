0 товаров — 0 руб.
В корзине нет ни одного товара
ГлавнаяИнтернет-магазинКотлы отопленияНапольный газовый котел PROTHERM Медведь 30 KLZ

Метки

ACV Ariston BAXI Bosch BUDERUS Honeywell ITAP PROTHERM ROYAL Thermo STOUT Teplocom Vaillant Zota РусНИТ РЭКО ЭВАН

Фильтр

Цена от: до:

Магазин

Производитель

ACV AEG AL-KO AlcaPlast Ariston

Новости

20 сентября 2019
Ассортимент компании пополнился электрооборудованием ZOTA
20 сентября 2019
Инсталляции и кнопки смыва VIEGA Prevista уже на складе

Доставка

Бесплатная доставка при заказе от 75000

Метки

ACV Ariston BAXI Bosch BUDERUS Honeywell ITAP PROTHERM ROYAL Thermo STOUT Teplocom Vaillant Zota РусНИТ РЭКО ЭВАН

Напольный газовый котел PROTHERM Медведь 30 KLZ

149 780
Медведь 30 KLZ
Производитель: PROTHERM
Избранное Сравнить
Тип котла газовый Вид топлива газ Способ установки напольный Камера сгорания открытая Материал теплообменника чугун Количество контуров 2 контура (отопление и Гвс) Диаметр подключения контура отопления 1 дюйм Производительность Гвс 18 л/мин Максимальная температура в контуре Гвс 70 ° Диаметр подключения контура Гвс 3/4 дюйма Циркуляционный насос есть Расширительный бак есть Объем расширительного бака 10 л Энергонезависимый нет Кпд 90 % Мощность 26 Вт Диаметр дымохода 130 мм Диаметр подключения газа 3/4 дюйма дюйм/а Номинальное давление газа 20 мбар Минимальное давление газа 13 мбар Высота 1385 мм Ширина 505 мм Глубина 730 мм мес Дополнительная информация бойлер 90 литров Ean 8586007238452 Оснащение встроенный бойлер Вес 155 кг
PROTHERM
Отзывы о товаре отсутствуют.

Подписаться

Контактная информация

  • г. Санкт-Петербург
  • +7 (981) 860-78-47

Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ

Copyright © 2010 - 2020 Корпорация. Работает на HostCMS
TOP