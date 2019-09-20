Напольный газовый котел PROTHERM (энергонезависимый) Медведь 50 TLO

Тип котла газовый Вид топлива газ Способ установки напольный Камера сгорания открытая Материал теплообменника чугун Количество контуров 1 контур (отопление) Диаметр подключения контура отопления 1 1/2 дюйма Циркуляционный насос нет Расширительный бак нет Энергонезависимый да Кпд 90 % Мощность 44.5 Вт Диаметр дымохода 180 мм Диаметр подключения газа 3/4 дюйма дюйм/а Номинальное давление газа 30 мбар Минимальное давление газа 13 мбар Высота 880 мм Ширина 675 мм Глубина 620 мм мес Ean 8586007233259 Вес 168 кг
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