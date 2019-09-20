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20 сентября 2019
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ACV Ariston BAXI Bosch BUDERUS Honeywell ITAP PROTHERM ROYAL Thermo STOUT Teplocom Vaillant Zota РусНИТ РЭКО ЭВАН

Напольный газовый котел PROTHERM (энергонезависимый) Медведь 50 TLO

99 890
(энергонезависимый) Медведь 50 TLO
Производитель: PROTHERM
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Тип котла газовый Вид топлива газ Способ установки напольный Камера сгорания открытая Материал теплообменника чугун Количество контуров 1 контур (отопление) Диаметр подключения контура отопления 1 1/2 дюйма Циркуляционный насос нет Расширительный бак нет Энергонезависимый да Кпд 90 % Мощность 44.5 Вт Диаметр дымохода 180 мм Диаметр подключения газа 3/4 дюйма дюйм/а Номинальное давление газа 30 мбар Минимальное давление газа 13 мбар Высота 880 мм Ширина 675 мм Глубина 620 мм мес Ean 8586007233259 Вес 168 кг
PROTHERM
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