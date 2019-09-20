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20 сентября 2019
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ACV Ariston BAXI Bosch BUDERUS Honeywell ITAP Oasis PROTHERM ROYAL Thermo STOUT Teplocom Vaillant Zerten Zota РусНИТ РЭКО ЭВАН

Газовый котел Oasis BM-13 с битермическим теплообменником (4640015387411)

25 894
BM-13 с битермическим теплообменником (4640015387411)
Производитель: Oasis
В наличии: 1 шт
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Тип котла газовый Вид топлива газ Площадь обогрева 130 м2 Способ установки настенный Камера сгорания закрытая Количество контуров 2 контура (отопление и Гвс) Диаметр подключения контура отопления 3/4 дюйма Производительность Гвс 6.5 л/мин Максимальная температура в контуре Гвс 60 ° Диаметр подключения контура Гвс 1 1/2 дюйма Циркуляционный насос есть Расширительный бак есть Объем расширительного бака 4.5 л Энергонезависимый да Напряжение 220 В Кпд 88 % Диаметр дымохода 60/100 мм Коаксиальный дымоход да Потребляемая мощность 13 Вт Диаметр подключения газа 3/4 дюйма дюйм/а Номинальное давление газа 20 мбар Минимальное давление газа 13 мбар Высота 740 мм Ширина 420 мм Глубина 310 мм Цвет корпуса белый мес Ean 4640015383864 Комплект поставки котел газовый - 1шт; руководство по эксплуатации, монтажу, тех обслужианию и ремонту - 1шт; анкерный болт - 4 шт; прокладка G3/4 - 3 шт; прокладка G1/2 - 2шт.
Oasis
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